Подмосковье 05 сентября 2022, 11:11 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье первым в России провело офсетную закупку лекарств по новым правилам

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Подмосковье заключит первый офсетный контракт по новым правилам для создания в регионе производства лекарств. Это антикоагулянты, ингаляционные препараты, иммунодепрессанты и медикаменты для лечения артериальной гипертензии. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике области.

Офсетный контракт предполагает гарантированную покупку части произведенной инвестором продукции. Впервые его заключили в Подмосковье в 2019 году. В этот раз он заключался по новым правилам — инвестор должен был подтвердить свой опыт исполнения госзаказа и успешного создания бизнеса.

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По итогам закупки «ПСК Фарма» создаст в регионе производство востребованных лекарств. На нем смогут трудоустроиться свыше 200 человек. Сумма контракта составила 4,5 миллиарда рублей.

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Глава комитета Елена Волкова отметила, что особенно важен курс на импортозамещение.

«Необходимо приложить все усилия, чтобы предоставлять российскому бизнесу условия для развития производства, чтобы мы смогли закрывать потребности внутреннего рынка в технологичных, качественных и доступных товарах», — сказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей Подмосковья. Они заработали 1 сентября.

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