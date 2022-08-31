Воробьев: Подмосковье введет новые меры поддержки предпринимателей 1 сентября

Новые меры поддержки предпринимателей заработают в Подмосковье с 1 сентября. Это возмещение затрат на создание инженерных коммуникаций и очистных сооружений, а также компенсация за приобретение промышленного оборудования. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Наша задача — несмотря на внешние вызовы, сохранять и находить возможности для развития экономики. Мы запустили конкурс на субсидию по возмещению затрат на создание инженерной инфраструктуры — систем водоснабжения, теплоснабжения, газификации и электрификации, а также локальных очистных сооружений», — рассказал губернатор.

Получить субсидии по возмещению затрат на установку инженерной инфраструктуры смогут обрабатывающие производства. При этом сумма инвестиций в строительство проекта должна быть не менее 100 миллионов рублей, либо от миллиардера рублей инвестиций на расширение мощностей.

Другой мерой поддержки, по словам Воробьева, станет компенсация затрат на приобретение оборудования для промышленных предприятий — до 20%, но не более 10 миллионов рублей. Для ее получения предприятие должно иметь промышленное производство в Подмосковье и не иметь долгов перед региональным бюджетом. В приоритете компании из отдаленных округов региона.

«По просьбам бизнеса, в связи с высоким интересом до конца сентября продлен конкурс для МСП по субсидиям на франшизы и возмещение затрат по выходу на маркетплейсы. Кроме того, будет проведен конкурс на субсидии социальным предпринимателям — дополнительно распределим 100 миллионов рублей», — добавил Андрей Воробьев.

Субсидии могут получить и социальные предприятия. Всего в области таких свыше 750. Подать заявку на получение такого статуса можно через «Госуслуги».

«Средства субсидии дадут возможность компенсировать до 20% общих затрат на весь инфраструктурный проект. Ее сумма варьируется в зависимости от объема инвестиций в проект», — отметила Екатерина Зиновьева, зампред правительства и глава Мининвеста Подмосковья.

Подробнее о мерах поддержки можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вышло в лидеры экономической активности. За полгода регион смог привлечь 500 миллиардов рублей инвестиций.