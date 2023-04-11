Подмосковье 11 апреля 2023, 10:35 Застройщики смогут уведомлять о начале сноса зданий в Подмосковье через «Госуслуги» Главгосстройнадзор МО

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Еще одну муниципальную услугу оцифровали в Подмосковье. Застройщики получили возможность уведомлять о начале и завершении сноса онлайн.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре, подать уведомление можно через «Госуслуги» через заполнение интерактивной формы. Заявителем может стать застройщик или технический заказчик, который будет проводить работы.

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Ранее услуга предоставлялась в органах местного самоуправления в бумажном виде. За год было обработано свыше 10 тысяч таких заявок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил рост малого бизнеса. По словам губернатора, одной из важных задач, которые стоят перед властями, является сопровождение проектов предпринимателей.

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