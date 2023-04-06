Подмосковье 06 апреля 2023, 08:39 Андрей Воробьев отметил рост малого бизнеса в Подмосковье Губернатор Воробьев: Подмосковье поддерживает развитие малого бизнеса в регионе

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Многие российские предприниматели реализуют свои мечты и таланты на территории Подмосковья. Благодаря этому в регионе уже на протяжении нескольких лет наблюдается рост малого предпринимательства. Об этом во время эфира на радио Sputnik заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас и в 2022 году, и мы видим в 2023-м, растет малое предпринимательство. Это значит, что люди, которые берутся за дело, себя реализовывают. К нам приходят другие предприниматели, бизнесмены, которые реализуют свой талант, амбиции, мечты», — отметил он.

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По словам губернатора, одной из важных задач, которые стоят перед властями Подмосковья, является сопровождение проектов малого бизнеса. Воробьев подчеркнул, что каждый глава городского округа работает в этом направлении.

«Каждый глава работает над тем, чтобы предприятия или расширялись или появлялись новые, но ни в коем случае не закрывались», — подчеркнул он.

Во время заседания президиума Госсовета 4 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил президенту РФ Владимиру Путину поднять лимит для госзакупок у малого бизнеса до 50 млн рублей. Он выразил уверенность в том, что такая мера позволит малому бизнесу и дальше успешно участвовать в торгах.