Подмосковье 05 сентября 2022, 12:14 Поделиться Telegram

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Viber Застрявшую в заборе косулю спасли в Подмосковье

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Молодая косуля застряла в заборе жилого дома в деревне Коломны. Жители обратились в службе спасения. Специалисты смогли помочь животному и передали его ветеринарам.

Специалисты Озерской ветстанции сделали животному рентген и УЗИ органов брюшной полости, а также провели косуленку лечение, рассказал первый замглавы Минсельхозпрода области, руководитель Госветслужбы Сергей Воскресенский.

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«По результатам обследования проведен курс лечения. Сейчас жизни животного ничего не угрожает, но выпустить на волю его пока нельзя», — поделился он.

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Воскресенский рассказал, что специалисты решили передать животное на реабилитацию в Благотворительный фонд защиты животных «Бим». После этого станет ясно, сможет ли косуля выжить одна в дикой природе или ей придется остаться в приюте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах медицины в Подмосковье. По ним продолжают строить новые и ремонтировать старые объекты здравоохранения.

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