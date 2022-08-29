Жителям Подмосковья объяснили, на что распространяются новые стандарты здравоохранения

Новые стандарты медицины — одна из важнейших тем в Подмосковье. Сейчас идет ремонт старых медучреждений, строятся новые клиники. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Еще одна тема, которая сегодня прозвучит, — новые стандарты здравоохранения. Мы ремонтируем старые помещения, строим новые поликлиники. Что касается стационаров, то совершенно очевидный запрос на другое качество оказания стационарной помощи», — сказал он.

Безусловно, это касается врачей и оборудования и всего, что связано с капитальным ремонтом, добавил Воробьев.

«Мы продолжительное время вели капитальный ремонт детских, затем взрослых поликлиник. Сегодня еще раз коснемся стандартов наших стационаров — как они выглядят уже и как будут выглядеть в ближайшее время», — отметил губернатор.

Жители Подмосковья могут заботиться о здоровье даже при прогулке в парках. За последнее время там почти восемь тысяч человек бесплатно проверили состояние своего организма, заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.