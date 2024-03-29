Подмосковье 29 марта 2024, 14:41 Засосавшую школьников «трясину» в Солнечногорске расчистили Работники ЖКХ вывезли песок с площади в Солнечногорске, где застряли 2 школьника

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С Советской площади в Солнечногорске вывезли песок, который остался после демонтажа катка и размок из-за талого снега. «360» показал кадры расчистки.

Коммунальные службы убрали ограждение и при помощи спецтехники расчистили площадку. Песок погрузили в грузовик и вывезли.

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Зимой на Советской площади работал бесплатный музыкальный каток с камерой хранения и теплой раздевалкой. Только в первые две недели после открытия его посетили более 10 тысяч человек.

После демонтажа остался песок, снег растаял и сделал его зыбким. Два школьника 28 марта вошли в «трясину» и за несколько минут увязли настолько, что не смогли выбраться самостоятельно. Одному помогли прохожие, второму — сотрудники 267-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса.

В Истре начали уборку улиц после таяния снега. Коммунальщики на тракторах и с помощью мотощеток расчистили более 60 тысяч квадратных метров территории.