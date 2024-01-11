Подмосковье 11 января 2024, 12:19 Более 10 тысяч человек посетили главный каток в Солнечногорске с начала года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Каток на Советской площади в Солнечногорске работает с 29 декабря. За это время его посетили более 10 тысяч жителей и гостей округа. Ледовая площадка будет работать до начала марта.

Единовременно на площадке могут находиться до 200 человек. Посещение катка — бесплатное, продолжительность сеанса — полтора часа. Получить бесплатный билет можно в кассе у входа. Музыкальный каток оборудован теплой раздевалкой и камерой хранения, где на время катания можно оставить свои вещи. Для посетителей также предусмотрена бесплатная аренда коньков под залог, а для самых маленьких фигуристов — аренда помощника.

Реклама

«Работы по установке катка выполнены по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова. В текущем сезоне его площадь составила 1300 квадратных метров, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00. После каждого сеанса — перерыв на 30 минут для профилактики льда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в регионе будет работать 181 каток.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».