11 января 2024, 12:19
Более 10 тысяч человек посетили главный каток в Солнечногорске с начала года
Каток на Советской площади в Солнечногорске работает с 29 декабря. За это время его посетили более 10 тысяч жителей и гостей округа. Ледовая площадка будет работать до начала марта.
Единовременно на площадке могут находиться до 200 человек. Посещение катка — бесплатное, продолжительность сеанса — полтора часа. Получить бесплатный билет можно в кассе у входа. Музыкальный каток оборудован теплой раздевалкой и камерой хранения, где на время катания можно оставить свои вещи. Для посетителей также предусмотрена бесплатная аренда коньков под залог, а для самых маленьких фигуристов — аренда помощника.
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«Работы по установке катка выполнены по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова. В текущем сезоне его площадь составила 1300 квадратных метров, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00. После каждого сеанса — перерыв на 30 минут для профилактики льда.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в регионе будет работать 181 каток.
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Солнечногорск
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