28 марта 2024, 14:49
Свыше 60 тысяч квадратных метров общественных территорий очистили от мусора в Истре с начала недели
Коммунальные службы Истры продолжают убирать улицы от мусора после таяния снега. Сейчас в округе работают около 20 тракторов и 30 мотощеток.
Как рассказали в администрации округа, автопарк МБУ «ДОДХИБИМР» полностью подготовился к сезону весенней уборки. В первую очередь порядок наводят на дорогах и тротуарах. С них убирают песок, грязь и мелкий мусор. С начала недели коммунальщики расчистили около 60 тысяч квадратных метров территорий.
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«Кроме этого, с помощью ручного инвентаря порядок наводят и дворники. Ручным трудом уборка производится на парковках, детских игровых площадках, во дворах», — добавили в ведомстве.
По нормативу в теплый сезон уборку проводят один раз в две недели.
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Истра
Мусор
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