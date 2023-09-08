Подмосковье 08 сентября 2023, 12:55 Заслуженный учитель России Клавдия Шубичева проголосовала на выборах в Звездном Городке Телеканал «360»

Читать 360tv в

Заслуженный учитель России, почетный житель Звездного Городка Клавдия Шубичева поучаствовала в губернаторских выборах в Подмосковье. Она выразила гордость за руководство региона и России и отметила важность голосования.

По словам Клавдии Шубичевой, важные качества руководителя — это мудрость и человечность.

Реклама

«Я горжусь, чувство гордости за наш прекрасный Звездный Городок, с его мирными жителями, с его космонавтами, я горжусь нашим Подмосковьем, жемчужиной. Подмосковьем, которое стратегически выработало свою тактику работать на результат, это мы видим на лицо», — сказала она.

К 11:35 с помощью ДЭГ свой выбор сделали 202 668 человек. В общей сложности на дистанционное участие в голосовании в Московской области заявились 445 261 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».