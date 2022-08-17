Зарубежные бренды шоколада заместят в Подмосковье

Зарубежные производители кондитерских изделий объявили об уходе с российского рынка. Одной из них стала компания Lindt & Sprungli. Зампред правительства Георгий Филимонов рассказал, что подмосковные предприятия смогут обеспечить достойную замену полюбившимся шоколадкам.

Подмосковье стало одним из лидеров в стране по производству шоколада по итогам первого квартала 2022 года. Регион выпускает 36% от общего объема продукта в России.

«Второе место Подмосковью обеспечили ведущие производители, в том числе легендарная Фабрика „Победа“, которая выпускает шоколад, превосходящий по многим параметрам зарубежные аналоги», — подчеркнул Георгий Филимонов.

Директор «Победы» Ольга Муравьева рассказала, что у фабрики за плечами свыше 20 лет работы, а оборудование может конкурировать с иностранными предприятиями.

«Линия для производства шоколадных масс у нас такая же, как на фабрике Lindt & Sprüngli, только более современная. Уже сегодня мы можем произвести аналоги шоколада Lindt & Sprüngli, KitKat», — отметила она.

Всего в регионе производят 46,8 тысячи тонн шоколада ежегодно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о высоком уровне картофелеводства в Подмосковье. Сейчас регион обеспечивает себя этим корнеплодом на 70%.