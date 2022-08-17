Андрей Воробьев рассказал об успехах Подмосковья в картофелеводстве

Подмосковье стало четвертым в рейтинге ЦФО по производству картофеля. В регионе потребляют 766 тысяч тонн корнеплода ежегодно, а производят 556 тысяч тонн. Так, производство «Дока-Генные технологии» в Дмитрове успешно занимается селекцией и выращиванием картофеля. На предприятии побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня мы на селекционно-генетическом предприятии — очень успешном, потому что существует стереотип, что мы зависим по семенам, особенно в овощеводстве и растениеводстве. Отчасти это действительно так, но в определенных культурах, в частности картофеле, мы уже имеем сильный материал», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев добавил, что «Дока-Генные технологии» не просто выращивают картофель — они создают продукт с экспортным потенциалом, который уже через несколько лет закроет три четверти потребности рынка.

«Это не только посадочный материал элитный, это еще и различные лекарства. Потому что урожайность зависит, естественно, от болезней той или иной культуры», — сказал он.

Сейчас самообеспечение Подмосковья картофелем составляет 70%. Такого высокого результата удалось достичь благодаря новаторским предприятиям. Так, «Дока-Генные технологии» не только выращивают, но и создают новые сорта корнеплода.

Среди 116 сортов и гибридов в коллекции 97 создали на предприятии. Так, в этом году планируют вырастить 23 тысячи тонны картофеля «Элита».

Сегодня было очень приятно общаться с учеными, с людьми, которые востребованы на этом предприятии. Здесь нет лишней суеты, здесь работают мозги, здесь работают технологии — и предприятие развивается Андрей Воробьев.

Всего в Подмосковье картофель выращивают на 79 предприятиях и в фермерских хозяйствах. Объем производства достиг 360 тысяч тон в год. При этом весь посадочный материал производят в регионе. В планах на этот год — увеличить и производство семян на 20%.

Для предприятий, которые занимаются селекцией, в Подмосковье действуют меры поддержки. Это возмещение 50% затрат на покупку оборудования, субсидии и гранты.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о трех факторах успеха семеноводства в Подмосковье. Они помогут обеспечить импортозамещение посадочного материала.