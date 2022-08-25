Заправку построят в деревне Лыткино в Солнечногорске в 2023 году

Автозаправка появится в деревне Лыткино в Солнечногорске в 2023 году. Минжилполитики выдал разрешение на ее строительство. Благодаря проекту работу смогут получить еще 15 человек.

АЗС займет площадь 3500 квадратных метров. На ней будут две топливораздаточных колонки, которые смогут заправлять четыре автомобиля. Обустроят зону оператора с кассой и мини-маркетом. В проект инвестируют около 200 миллионов рублей, его будет сопровождать Центр содействия строительству.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье получило еще 110 новых автобусов с USB-зарядками.