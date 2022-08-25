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    25 августа 2022, 17:54

    Заправку построят в деревне Лыткино в Солнечногорске в 2023 году

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Автозаправка появится в деревне Лыткино в Солнечногорске в 2023 году. Минжилполитики выдал разрешение на ее строительство. Благодаря проекту работу смогут получить еще 15 человек.

    Заправку построят в деревне Лыткино в Солнечногорске в 2023 году

    АЗС займет площадь 3500 квадратных метров. На ней будут две топливораздаточных колонки, которые смогут заправлять четыре автомобиля. Обустроят зону оператора с кассой и мини-маркетом. В проект инвестируют около 200 миллионов рублей, его будет сопровождать Центр содействия строительству.

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