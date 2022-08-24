Подмосковье получило еще 110 современных автобусов — их передали в «Мострансавто». Большую часть предоставили Подольску, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Вместе с тем автобусы выйдут на линии в Химках, Люберцах, Одинцове и Красногорске.

Это комфортабельные автобусы среднего класса, и они начнут курсировать в Подмосковье 1 сентября.

Автобусы оснащены USB-зарядками, системой климатического контроля нового поколения, валидаторами, светодиодами и не только.

В Подмосковье приехало 110 автобусов. В Подольск — 37, это большая часть. Во все муниципалитеты мы традиционно новые автобусы направляем Андрей Воробьев.

Глава Московской области напомнил, что автобусы производят преимущественно в Ликино-Дулеве.

«Сотрудничаем с группой „Газ“, обновляем подвижной состав. Запрос на это огромный. Летом нужен кондиционер — зимой нужно тепло. Нужны вместительные автобусы, регион растет. Сейчас мы с жителями говорили о том, что запрос существует именно на большие автобусы», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что каждый день автобусы принимают по два миллиона человек в Московской области.

«Некоторые проводят много времени в автобусе, к сожалению, особенно на отдаленных территориях, когда едут в Москву или к метро. Мы понимаем, насколько важно иметь качественный подвижной состав и насколько важна регулярность рейсов», — отметил губернатор.

Предложения — на «Добродел»

Андрей Воробьев напомнил, что жители могут оставлять свои предложения и жалобы о работе общественного транспорта на портале «Добродел».

«Все эти предложения у нас генерируются на „Доброделе“. Вот сейчас жительница сказала: „Не буду жаловаться на ‚Добродел‘, я не люблю жаловаться“. Но „Добродел“ не для жалоб — он для предложений, для улучшения того, чего хочет каждый человек», — объяснил глава Подмосковья.

Он подытожил, что задача — вместе с главами округов делать так, чтобы все эти предложения учитывались.