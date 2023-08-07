Эксклюзив 07 августа 2023, 16:31 «Запашок был несильный». Постоялица отеля в Истре рассказала об испорченном оливье Постоялица отеля в Истре Елена рассказала о салате сомнительной свежести в столовой Телеканал «360»

Читать 360tv в

Постоялица истринского отеля, где отравились постояльцы, в беседе с «360» предположила, что в столовой подали несвежий оливье. При этом, по словам Елены, посетители продолжают там питаться.

«Я в столовой обедала, там был салат оливье второй день, запашок был несильный. Наверное, это все салат. Хотя в столовую все равно все ходят есть», — отметила она.

Реклама

По ее словам, администрация отеля никак не комментирует происходящее гостям отеля.

Ранее стало известно, что следователи начали проверку по факту отравления постояльцев отеля. Нескольких человек после еды госпитализировали с гастроэнтероколитом, остальным оказали медпомощь на месте.

«В настоящее время следователями с участием сотрудников Роспотребнадзора проводится осмотр, образцы пищи будут изъяты и направлены на исследование», — сообщили в ведомстве.

«В результате происшествия пострадало шесть человек, четверо из них отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное наблюдение», — уточнили в министерстве.

Пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.