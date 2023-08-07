Эксклюзив 07 августа 2023, 13:29 Отель в Истре, где массово отравились постояльцы, попал на видео «360»: появилось видео отеля в Истре, где отравились шесть постояльцев

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В подмосковном отеле «Яхонты» отравились шесть человек, двое из них находятся в больнице. В распоряжении «360» оказалась запись, на которой видно, как от отеля отъезжает машина медпомощи.

Постояльцам стало плохо после ужина в столовой. По данным Минздрава Московской области, в истринском отеле пострадали шесть человек, но четверо от госпитализации отказались. Состояние пациентов, которые попали в медучреждение — средней степени тяжести.

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Следственный комитет России начал проверку после массового отравления гостей. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора возьмут образцы пищи и направят ее на исследование.

«По предварительным данным, после приема пищи в отеле несколько человек госпитализированы с диагнозом гастроэнтероколит, остальным медицинская помощь оказана на месте», — передали в ведомстве.

На видео, снятом возле отеля, видно, как от здания отъезжает машина медслужбы. Однако в ней был только водитель. О новых пациентах информации не поступало.

Ранее дети массово отравились в детском саду в Амурской области. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушение санитарных норм в саду — не было важных чистящих средств и москитных сеток.