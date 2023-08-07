Эксклюзив 07 августа 2023, 12:18 Четыре человека отказались от госпитализации после отравления в Истре Минздрав: шесть человек отравились в столовой отеля в Истре, двое попали в больницу Freepik

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Шесть человек отравились в столовой отеля в Подмосковье в городе Истра. Двоих из них госпитализировали, сообщили «360» в пресс-службе Минздрава Московской области.

«В результате происшествия пострадало шесть человек, четверо из них отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное наблюдение. Еще двое в настоящий момент находятся в медорганизации, подведомственной Минздраву Московской области», — передали в министерстве.

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Состояние пациентов — средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь и проводят лечение.

По данным Telegram-канала Mash, отравление отдыхающих произошло в «Яхонты». После ужина плохо стало пяти женщинам и одному мужчине. Все они совершеннолетние. Подробности происшествия выясняются.