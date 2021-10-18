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    18 октября 2021, 17:29

    Названы самые популярные занятия в детских технопарках Подмосковья

    Зампред правительства Подмосковья Каклюгина рассказала о самых популярных занятиях в детских технопарках

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Занятия по IТ и космической инженерии стали самыми популярными в детских технопарках Подмосковья. Это подчеркнула заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

    Названы самые популярные занятия в детских технопарках Подмосковья | Изображение 1

    По ее словам, сейчас обучение в технопарках «Кванториум» и «Изобретариум» проходят более 3,5 тысячи школьников.

    Новый формат дополнительного образования для школьников успешно реализуется у нас в регионе уже несколько лет. И виден высокий интерес к обучению со стороны ребят

    Ирина Каклюгина.

    Присоединиться к занятиям могут все дети в возрасте от пяти до 18 лет. Уроки в технопарках проводят бесплатно.

    Здесь ребята не только получают теоретические знания, но и отрабатывают их на практике.

    «Обучение интерактивное — ребятам это очень интересно», — отметила Каклюгина.

    «Изобретариум» располагается в Реутове, а «Кванториумы» — в Королеве, Балашихе и Красногорске.