Названы самые популярные занятия в детских технопарках Подмосковья
Зампред правительства Подмосковья Каклюгина рассказала о самых популярных занятиях в детских технопарках
Занятия по IТ и космической инженерии стали самыми популярными в детских технопарках Подмосковья. Это подчеркнула заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, сейчас обучение в технопарках «Кванториум» и «Изобретариум» проходят более 3,5 тысячи школьников.
Новый формат дополнительного образования для школьников успешно реализуется у нас в регионе уже несколько лет. И виден высокий интерес к обучению со стороны ребят
Присоединиться к занятиям могут все дети в возрасте от пяти до 18 лет. Уроки в технопарках проводят бесплатно.
Здесь ребята не только получают теоретические знания, но и отрабатывают их на практике.
«Обучение интерактивное — ребятам это очень интересно», — отметила Каклюгина.
«Изобретариум» располагается в Реутове, а «Кванториумы» — в Королеве, Балашихе и Красногорске.