Один из дворов Реутова сделали в стиле будущего. Идею придумали выпускники детской школы архитекторов

Один из дворов подмосковного Реутова благоустроили в стиле будущего. Это сделали выпускники архитектурной школы при детском технопарке «Изобретариум». Вместе с жителями они изменили облик двора вблизи дома №8 на улице Ленина.

Источник фото: Анастасия Пешкова

Свой проект выпускники архитектурной школы «Про|странство» предложили летом. Затею поддержали жители Реутова, и вскоре двор преобразился. Над его обновлением трудились десять ребят из технопарка.

Их творческой целью стало превращение старого двора в новое и уже урбанистическое пространство. Об этом рассказала директор «Изобретариума» Наталья Кивва.

Источник фото: Анастасия Пешкова

Нашей главной задачей было показать Реутов с новой стороны: создать современное, удобное, но в то же самое время атмосферное и уютное пространство. Дети показали себя настоящими архитекторами Наталья Кивва.

Сами же ребята отметили, что не хотели видеть во дворе простую пластиковую игровую площадку. Они решили, что пространство можно оформить интереснее, сделав современным и необычным.

Источник фото: Анастасия Пешкова

Реутовский «Изобретариум» — крупнейший детский технопарк Подмосковья. Там подростки осваивают высокие технологии: программирование и конструирование, робототехнику, физику, электронику.

Они погружаются в виртуальную реальность, изучают системы энергоэффективных установок и проводят свои исследования в физико-биологической лаборатории.

В процессе разработки проекта дети вместе с кураторами узнали, что в доме 1965 года постройки было первое поселение рабочих НПО машиностроения, расположенного в Реутове.