Подмосковье 08 мая 2023, 09:21 Заморозки до -5 градусов зафиксировали в Подмосковье в понедельник Синоптик Леус сообщил о заморозках до -5 градусов в Подмосковье в ночь на понедельник РИА «Новости»

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Ночь с воскресенья на понедельник в Московской области отметилась несвойственным маю похолоданием. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Михаил Леус.

Синоптик отметил, что это уже третья ночь подряд в регионе, которая прошла с заморозками.

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«Повсеместно в Московской области прошли заморозки. Например, в Истре до -4,6 градуса, -4,5 — в Волоколамске, -5,1 — в Черустях», — написал он.

По словам Леуса, столбики термометров на главной столичной метеостанции ВДНХ опускались минимально до -1,5 градуса.

Также синоптик отметил, что похолодание в регионе, но уже меньшей интенсивности, ожидается и в ночь на вторник.

Ранее сообщалось, что ночь на 7 мая в Москве стала самой холодной за последние 24 года. На метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру -1,3 градуса.

Синоптик Михаил Тишковец обещал, что тепло придет в столицу ближе к выходным.