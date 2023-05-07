Москва 07 мая 2023, 16:51 Ночь на 7 мая стала самой холодной за 24 года в Москве Синоптик Тишковец: в Москве ночь на 7 мая стала самой холодной за 24 года РИА «Новости»

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Москвичи пережили самую холодную за 24 года майскую ночь. Об этом сообщил представитель центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Прошлая ночь в Московской регионе выдалась почти рекордно холодной. В столице подобные заморозки происходят раз в 25 лет.

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На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали -1,3 градуса.

«Нужно отметить, что с момента основания станции с 1948 года минусовые температуры 7 мая отмечались только трижды (-1,4 в 1953 г., -1,0 в 1999 г. и -1,3 в этом году). Как видно, это второе место по холоду», — отметил Тишковец.

Больше чем за 100 лет наблюдений рекорд удерживает 1942 год с температурой воздуха -2 градуса, добавил метеоролог.

В Московской области минувшей ночью холоднее всего было в Клину, где столбики термометров показывали отметки -5 градусов.

Ночью 8 мая также ожидаются заморозки в столичном регионе до 0…-2 градусов.