Экология 08 мая 2023, 01:06 Москвичам рассказали о погоде в столице на новой неделе Синоптик Тишковец: неделя в Москве начнется с заморозков, а к выходным придет тепло Freepik

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Погода на новой неделе удивит москвичей контрастами. В первые дни ночью будут заморозки, а к выходным воздух прогреется до +22. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ночью в понедельник температура опустится до -3…-2. Днем столбики термометров поднимутся лишь до 9-14 градусов. В День Победы, 9 мая, утром также будет минусовая температура, днем +11…+16. Дождей в первые два дня недели не ожидается.

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По словам синоптика, в среду потепление продолжится, но местами пройдут кратковременные слабые дожди.

«В четверг столбики термометров, подогреваемые солнцем, наконец-то, после почти двухнедельного периода нехарактерного для этого времени года холода вернутся в свое климатическое русло, до +14...+19», — рассказал Тишковец.

В пятницу теплая погода окончательно возьмет верх, и температура достигнет отметки в 20 градусов.

В выходные на небе будет малооблачно, ночью температура составит около 10 градусов тепла, а днем до +22.