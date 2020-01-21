Задать вопрос о снюсах можно по горячей линии Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Московской области открыло горячие линии по вопросам тематического консультирования граждан по контролю за оборотом некурительной никотиносодержащей продукции.

Задать вопрос о снюсах можно по телефону Управления Роспотребнадзора по Московской области: 8-498-684-48-03 и по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (на него звонок бесплатный).

Горячая линия Роспотребнадзора будет работать до 3 февраля 2020 года.

Снюс — это некурительный табак с никотином. За продажу подобного продукта предусмотрен административный штраф. Потребление снюса в России повлекло за собой появление многих проблем, а в январе 2020 года Минздрав сообщил о том, что зафиксирована первая смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.

Ранее Роспотребнадзор заявлял об усилении мер по выявлению и пресечению торговли аналогов снюса, который продают под видом карамели, леденцов или жевательной резинки. Борьба со снюсом началась по всей России.