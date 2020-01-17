Минздрав: первый человек умер от снюса в России

Потребление снюса в России повлекло за собой появление многих проблем. В Минздраве рассказали, что в стране зафиксирована первая смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.

Главный внештатный нарколог ведомства Евгений Брюн заметил, что сейчас конфеты с никотином, жвачки и другая подобная продукция очень популярны. Слова врача процитировало РИА «Новости».

«Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть», — сказал Брюн, не разглашая подробности.

По его словам, российские власти оперативно отреагировали на происходящее. В некоторых регионах продажу снюса запретили.

«И это очень здорово», — подчеркнул нарколог.

За продажу некурительного бездымного табака с никотином в России предусмотрен административный штраф. Вещество в стране запретили еще в 2016 году.

На рынке можно встретить аналоги снюса, в том числе никотиновые конфеты, которые пользуются спросом у подростков. Содержание никотина в них иногда в 10 раз превышает его количество в табачных изделиях.

В Красноярске после отравления детей снюсом разрешили отбирать его у школьников. Кроме того, под запрет попали электронные сигареты и вейпы.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили мышьяк в бестабачной никотиносодержащей продукции в Челябинской области. Их продавцам грозит не только штраф: правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.