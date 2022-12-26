Подмосковье 26 декабря 2022, 16:04 «Задача — обеспечить победу». Губернатор Воробьев отметил важность эффективной работы органов власти Губернатор Воробьев отметил важность эффективной работы органов власти в условиях санкций

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Подмосковье продолжит оказывать поддержку военнослужащим и их семьям. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в условиях жесткой агрессии со стороны Запада важно обеспечить победу и преодолеть все трудности, поэтому необходимо проявлять чуткость и гибкость в решении проблем жителей.

«Сегодня большое количество семей столкнулось с тревогой. Кто-то отправил отца, сына защищать нашу страну, быть на передовой, и, на мой взгляд, каждому из нас сейчас особенно важна чуткость, внимание и гибкость в решении тех проблем, которые от нас ждут жители», — отметил он.

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По словам губернатора, ситуация в мире заставляет органы власти быть собранными и особенно ответственно подходить к решению вопросов в разных направлениях и не останавливаться на достигнутом.

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«Наверное, каждый из нас согласится, что никто не имеет права останавливаться или как-то расслабляться», — добавил он.

На заседании Высшего совета глава региона поблагодарил органы власти за работу, в частности — военного прокурора, военного комиссара, спасателей и правоохранителей.

Ранее губернатор отметил важность внедрения искусственного интеллекта в Подмосковье. Об этом он заявил на семинаре корпоративного университета Сбербанка.