Подмосковье 26 декабря 2022, 10:57 «Глупо останавливаться на достигнутом». Губернатор Воробьев — о работе искусственного интеллекта в Подмосковье Губернар Воробьев рассказал о развитии искусственного интеллекта в Подмосковье

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Обучающий семинар прошел на базе корпоративного университета Сбербанка. Среди тем, которые обсудили эксперты — искусственный интеллект. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал на мероприятии и отметил намерение региона не останавливаться на достигнутом в развитии и внедрении инноваций.

«Год назад мы говорили о том, что эта инновация встречает сопротивление, но я очень надеюсь, что не в нашем случае. По крайней мере, все то, что нам здесь преподавалось, рассказывалось, я думаю, каждый согласится, в Московской области внедряется с удовольствием. Глупо останавливаться на достигнутом, непозволительная роскошь», — подчеркнул губернатор.

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В рамках семинара и Высшего Совета пройдут презентации от экспертов из разных сфер. Выступят специалисты в области искусственного интеллекта, которые расскажут о том, какие инновации внедрят в регионе в 2023-м году.

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. По его мнению новые задачи в этой области нужно решать стабильно и без перерывов.