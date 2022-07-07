Заброшенное здание на улице Декабристов в Ногинске достроили

Проблему еще одного долгостроя решили в Ногинске. Здание кафе, которое долгое время простаивало на улице Декабристов, достроили. Теперь его помещения будут сдавать в аренду.

Стройка началась в 2013 году, однако в 2018-м работы остановились. В 2019-м здание включили в список объектов незавершенного строительства, который составили для проведения работ по их ликвидации.

Министр правительства области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что проблему решили в результате совместной работы профильных ведомств.

«Общая площадь нового объекта составляет порядка 2700 квадратных метров. Здание построено по индивидуальному проекту, в настоящий момент в нем находятся свободные площади под аренду», — рассказал Гордиенко.

Министр также напомнил, что всего на территории Богородского округа выявили 144 недостроя. Из них снесли или привели в нормативное состояние 71 здание. Работы на этом не завершатся.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье выросли на 50%. За год в регионе ввели в эксплуатацию более семи миллионов квадратных метров жилья.