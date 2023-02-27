Подмосковье 27 февраля 2023, 14:19 Заброшенное здание лабораторного корпуса снесли на Международном шоссе в Химках

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Работы по сносу аварийных зданий продолжаются в Химках. Одно из них снесли на Международном шоссе. Объект использовался в качестве лабораторного корпуса.

Как рассказал глава Главгосстройнадзора региона Владислав Гордиенко, собственник снес здание в январе. Что будет на его территории пока не решили. Поделиться идеей о благоустройстве места жители могут на портале «Добродел» до 28 февраля.

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«В настоящий момент земельный участок площадью пять тысяч квадратных метров полностью освобожден от постройки», — добавил он.

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Всего в Химках выявили 232 недостроя, из которых 169 — самовольные строения. Снесли или привели в порядок 119 из них.

Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу переселения из аварийного и ветхого жилья в числе приоритетов на 2023 год. За 12 месяцев в Подмосковье планируют расселить более 200 тысяч квадратных метров.

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