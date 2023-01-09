Важное 09 января 2023, 16:24 Воробьев: Подмосковье уделит особое внимание дольщикам и аварийному жилью в 2023 году

Читать 360tv в

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что решению проблем дольщиков и расселению аварийного жилья уделят особое внимание в 2023 году. Также акцент сделают на строительстве новых школ, детских садов, поликлиник.

«В этом году перед нами стоят масштабные задачи. Это лифты, подъезды, дворы, поликлиники, школы, детские сады, дороги, развязки, тротуары — большая работа», — сказал губернатор.

Реклама

По его словам, за год в Московской области планируют расселить более 200 тысяч квадратных метров жилья. Это коснется не менее чем 12,5 тысячи человек.

Реклама

В первую очередь перемены ощутят жители Шатуры, Сергиева Посада, Дмитрова, Солнечногорска, Пущина.

Ключевое здесь — избежать самоуспокоенности и достичь темпа, необходимого для того, чтобы каждый житель почувствовал перемены. Андрей Воробьев

Сейчас в Подмосковье продолжается строительство более чем 160 социальных объектов, из которых 64 должны ввести в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».