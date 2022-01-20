За счет инвесторов в Подмосковье возведут 7 новых школ и 11 детсадов в 2022-м

В Московской области в 2022 году построят 50 школ и детских садов. Почти треть из них возведут за счет инвесторов, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.

«Губернатором поставлена задача строительства новых школ и больших современных детских садов. Необходимо обеспечить качественным образованием всех детей — вне зависимости от того, проживают они в крупном городе или небольшом поселке», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

За счет областных средств в регионе построят 21 школу на 11,5 тысячи мест и 11 детских садов на 2,7 тысячи воспитанников. В 2022-м будет завершено строительство долгожданной школы в микрорайоне Ольгино Балашихи, учебных корпусов в Красногорске и Лобне. Большие детсады откроются в Кубинке, Мытищах и микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск.

«У нас идет активное строительство соцобъектов как по государственной программе, так и силами инвесторов-застройщиков в рамках возведения новых жилых кварталов», — сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Также в Подмосковье в текущем году введут семь внебюджетных школ на более чем восемь тысяч детей. Самую большую — на 1775 мест — построят в Балашихе, в жилом комплексе «Измайловский лес». За счет инвесторов будет возведено 11 детских садов, рассчитанных на 2,1 тысячи малышей.

«Строительство образовательных учреждений на особом контроле. Больше всего они нужны в тех муниципалитетах, где идет активная застройка», — подчеркнула зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Зампред добавила, что продолжится реализация губернаторского проекта «Палисадик — садик у дома». В его рамках откроют еще 50 мини-садов до конца года.