«Это то, что находится в приоритете». Воробьев рассказал о вакцинации в Подмосковье

Защитить здоровье во время пандемии коронавируса поможет вакцинация. Поэтом сейчас задача — поддерживать ее темпы на высоком уровне. Об этом Андрей Воробьев рассказал в интервью на телеканале «Россия 1».

Сейчас в Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет около 77% — прививку от коронавируса сделали более 4,2 миллиона человек, полмиллиона прошли ревакцинацию.

«Мы делаем максимально удобной вакцинацию. Врачи — спасибо им огромное — разъясняют все нюансы, если их кто-то еще не понял. Вакцинация — это то, что находится в приоритете нашей работы», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Сделать прививку от коронавируса можно в любом городском округе Подмосковья. Работают как стационарные, так и временные и передвижные пункты — всего их более 400. Выбрать ближайший можно по ссылке.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что новые ковидные ограничения в Московской области могут ввести при осложнении эпидемической ситуации в регионе.

Губернатор Подмосковья отметил, что регион готовится к вспышке заражения «омикроном». В Московской области разворачивают новые койки и готовятся к сильной нагрузке на систему здравоохранения.