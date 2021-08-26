Тысяча мест для детей появится в новых палисадиках в Балашихе

В Балашихе продолжают открывать палисадики. До конца года благодаря новым дошкольным учреждениям появится еще тысяча мест для детей. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

В Подмосковье реализуют проект «Палисадик». детские мини-сады появляются в разных округах региона. В основном учреждения открываются благодаря перестройке и перепрофилированию уже существующих помещений. Главная задача проекта — помочь Подмосковью избавиться от очередей в детские сады.

В Балашихе фиксируют ежегодный прирост населения, поэтому в округе особенной популярностью стали пользоваться палисадики. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым проверили, как проект реализуется в преддверии нового учебного года.

Скоро палисадик появится в ЖК «Столичный» в балашихинском микрорайоне Саввино. Там уже проживают больше восьми тысяч человек. И большинство из них — молодые семьи с детьми. Несмотря на то, что на территории комплекса уже есть детский сад «Колибри», мест все равно не хватает. Поэтому было принято решение открыть в ЖК два палисадика. Они станут филиалами основного детского сада с единой системой дошкольного образования в жилом комплексе.

Еще один палисадик откроется уже 1 сентября. Он расположен на улице Калинина, дом 14. Там смогут принять 75 детей от двух до семи лет. Помещение полностью укомплектовано всем необходимым для досуга: игровой мебелью, пособиями и игрушками. Детей будут кормить. Педагогов уже нашли. А всего в садике будут работать 15 человек.

«Перепрофилировать здание под этот детский сад удалось за пару месяцев. На ремонт и оснащение было выделено более девяти миллионов рублей, основная часть этих средств — из регионального бюджета», — уточнил Игорь Брынцалов.

До конца года здесь откроют еще один палисадик. Сергей Юров уточнил, что сейчас в здании идет ремонт. На работы выделили 16 миллионов рублей. Сад примет 135 малышей.