За год в Подмосковье провели более 15 тысяч проверок продуктов питания

Свыше 15 тысяч исследований пищевой продукции в рамках производственного контроля провели в 2020 году в Подмосковье. Об этом сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В Подмосковье идет стабильное развитие предприятий по переработке мяса, молока, рыбы, а также выпуска готовой пищевой продукции. И эти продукты должны быть безопасными и питательными. В этой связи ветеринарными лабораториями региона в 2020 году было исследовано более 15 тысяч проб пищевой продукции на обнаружение запрещенных и вредных веществ», — сказал Сергей Воскресенский.

Подмосковная программа по проведению регионального мониторинга сырья и готовой продукции соответствует требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза.

«По результатам проведенных исследований в 581 случае были выявлены несоответствия. Ветспециалисты незамедлительно информировали владельца о необходимости вывода партии продукции из оборота», — добавил Сергей Воскресенский.

В случае обнаружения нарушений вводят режим усиленного лабораторного контроля всей продукции данных производителей, уточнил Воскресенский. Такие исследования позволяют не допустить на потребительский рынок Московской области некачественную и фальсифицированную продукцию, подчеркнул исполняющий обязанности министра.