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    17 февраля 2021, 18:36

    Подмосковье экспортировало рыбу и морепродукты на 14 млн долларов за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье экспортировало рыбную продукцию почти на 14 миллионов долларов за год. Всего в другие страны поставили 5,4 тысячи тонн.

    Подмосковье экспортировало рыбу и морепродукты на 14 млн долларов за год

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Мы продали на сумму, превышающую 13,8 миллиона долларов

    Сергей Воскресенский.

    Он подчеркнул, что основные покупатели рыбы и морепродуктов Подмосковья — Китай, Германия, Грузия, Киргизия, Корея, Литва. Всего регион экспортирует такие товары в 15 стран.

    Жители Подмосковья могут купить самую свежую продукцию на ярмарках. В этом году их будет свыше 150 в регионе.