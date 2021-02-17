Подмосковье экспортировало рыбу и морепродукты на 14 млн долларов за год

Подмосковье экспортировало рыбную продукцию почти на 14 миллионов долларов за год. Всего в другие страны поставили 5,4 тысячи тонн.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Мы продали на сумму, превышающую 13,8 миллиона долларов Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что основные покупатели рыбы и морепродуктов Подмосковья — Китай, Германия, Грузия, Киргизия, Корея, Литва. Всего регион экспортирует такие товары в 15 стран.

Жители Подмосковья могут купить самую свежую продукцию на ярмарках. В этом году их будет свыше 150 в регионе.