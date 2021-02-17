Самые необходимые продукты подскочили в цене. На это есть причина или все дело в заговоре магазинов?

Россиян снова «обрадовали» повышением цен. В списке подорожавших продуктов уже отметились овощи, мясо и колбасы, теперь пришло время птицы. Возможно, во всем виноват заговор ретейлеров.

Торговые сети предупредили Минпромторг о том, что производители уже запросили повышение отпускной стоимости мяса птицы и яиц до 10%, сообщила газета «Известия». Разумеется, есть и обоснование: на рынке сокращается предложение продуктов из-за птичьего гриппа.

Вирус появился на птицефабриках Краснодарского края и Ставрополья, в Ростовской области и других регионах. Но удар по кошелькам россиян нанесут не только куры и яйца.

До этого «360» уже сообщал о повышении закупочных цен на 10-15% на колбасу, сосиски и другую готовую продукцию, подорожали картофель и морковь. А лидером роста цен среди овощей остаются огурцы: они дорожают уже 17 недель подряд и только за прошлую прибавили 6%, написало РИА «Новости».

Люди следят за публикациями в СМИ, тихо охают, глядя на новые ценники продуктов, и с ностальгией цитируют: «…было время — и цены снижали!». Но эксперты уверены — цены на овощи действительно снизятся.

Сезонный фактор

«Это сезонное повышение цен. Высокие цены на огурцы-помидоры продержатся максимум месяц, потом начнется снижение. Рост цен связан с ростом затрат, ведь цены на энергоносители не снижаются, а тепличное хозяйство — очень энергоемкая категория производства овощей», — пояснил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

В разговоре с «360» эксперт отметил, что как только вырастут грунтовые помидоры и огурцы, цена будет снижаться. Если же рассматривать так называемый бахчевой набор, куда входят капуста и корнеплоды (свекла, картофель, морковь), то тут нормализация будет не столь скорой.

«Промышленный сбор данных категорий происходит в июне–августе, в зависимости от культуры. И здесь интервал между сегодняшним днем и началом нового индустриального сбора урожая сильно зависит от количества продукции на складах и, соответственно, от того, насколько будет велико предложение рынка», — рассказал Дмитрий Востриков.

Он также отметил, что данная категория очень сложно поддается расчету и прогнозированию: овощные склады чаще всего располагаются на сельскохозяйственных предприятиях — и точной статистики по ним нет.

С тем, что причина роста цен — сезонный фактор, согласился и эксперт рынка ретейла, член экспертного совета по вопросам развития торговой деятельности в Российской Федерации при Министерстве промышленности и торговли Андрей Карпов.

«Традиционно цены на овощи-фрукты растут в начале года, и этот год не стал исключением. Другое дело, что цены в этом году растут немножко больше, чем обычно. Где-то это связано с тем, что продукция поставляется к нам из-за границы, потому что своего товара не хватает, например урожай был плохой. Но ближе к июню пойдет снижение цен на грунтовые овощи — в мае наши соседи начнут поставлять продукцию, потом и наша начинает поступать», — пояснил эксперт в беседе с «360».

Незолотая курица

А вот у нынешнего подорожания яиц и мяса кур, по мнению Дмитрия Вострикова, несколько причин. Во-первых, вслед за биржевыми ценами на фуражное зерно (кукуруза, ячмень, пшеница) подорожали корма. Во-вторых, на птицеводство оказывают сильное влияние заболевания, в частности, птичий грипп.

«Несколько фабрик просто вышли из строя и перестали поставлять продукцию. Соответственно, несколько сжался и объем предложений. Поэтому некоторые категории, такие как грудки, находятся в легком дефиците — то есть спрос на них выше, чем то предложение, которое есть на сегодняшний день», — пояснил эксперт.

Теперь нужно устранить очаги заболевания, не дать инфекции распространиться и нарастить производства. Когда ситуация с ценами выровняется, трудно предположить, это произойдет, когда наладится предложение, а это, в свою очередь, зависит от эпидемической ситуации в отрасли.

Андрей Карпов также уверен, что снижение цен на яйца и курятину после птичьего гриппа будет зависеть от ситуации на рынке: снижение цены происходит от превышения предложений на рынке. Это потенциально возможно, так как и по курятине, и по свинине достаточно высокое предложение.

Заговор магазинов

Однако существует мнение, что сообщения о подорожании продуктов — просто спекуляции ретейлеров. Вероятность такой версии событий, особенно в выборный год, не исключает председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Госдумы Сергей Вострецов.

«Ситуация будет только накаляться, будут вбросы непроверенной информации — и не только по продуктам. Государство контролирует ситуацию по росту цен, принят ряд законов по сдерживанию, принимаются меры. Безусловно, мы живем не в изолированном мире и скачки на биржах отражаются на ценах на продукты питания. Но сегодня сельское хозяйство на подъеме, выращивается достаточно зерна и овощей, [производится достаточно] мясопродукции», — отметил депутат в беседе с «360».

Сергей Вострецов также подчеркнул, что оснований для резкого скачка цен нет. Парламентарий также призвал СМИ не перепечатывать непроверенную информацию и непременно работать с первоисточниками, а также высказал уверенность в необходимости усиливать ответственность изданий за фейковые новости.