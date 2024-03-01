Эксклюзив 01 марта 2024, 15:49 «Нужно вернуть подъезд в состояние». Глава Серпухова — о взрыве квартиры в жилом доме Глава Серпухова Никитенко: в горящем доме обесточили подъезд, людей эвакуировали

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Экстренные службе в Серпухове обесточили подъезд дома 33 на улице Чернышевского, где 1 марта загорелись четыре квартиры. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Никитенко.

«Этот подъезд сейчас обесточен, людей эвакуировали. Сейчас нам нужно быстрее приводить подъезд в состояние, чтобы люди из квартир, которые не пострадали, жители смогли в них вернуться», — сказал он.

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Очевидец пожара рассказал, что прохожие говорили о сильном взрыве перед пожаром.

«Люди говорят, что был сильный взрыв. Это раньше была квартира моей мамы, она ушла в иной мир. А сейчас — у внука, он в училище военном», — отметила женщина.

ЧП произошло днем 1 марта. Прибывшие на место экстренные службы не допустили распространения огня и сумели локализовать открытое горение на площади в 155 квадратных метров. Источник «360» сообщал об одном пострадавшем, но в официально эти данные пока не подтвердили.