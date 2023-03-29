Подмосковье 29 марта 2023, 17:49 Взрослое инфекционное отделение обустроят в бывшем роддоме в Пушкино Пресс-служба Минздрава МО

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Капитальный ремонт здания бывшего роддома начался в Пушкино. После проведения работ там откроют взрослое инфекционное отделение.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, рабочие уже провели инженерно-техническое обследование и составили смету. Сейчас на объекте демонтируют старые конструкции. На работы выделят свыше 120 миллионов рублей.

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Здание роддома было построено в 1965 году и законсервировано в 2016-м, после того как учреждение переехало в другой корпус. Внутри обновят полы, кровлю, коммуникации, сантехнику, пожарную сигнализацию и многое другое. Внутреннюю и внешнюю отделку проведут в соответствии с брендбуком Подмосковья. Отделение оснастят новой мебелью и оборудованием.

По словам главврача Московской областной больницы имени профессора Розанова Владимира Мануйлова, после ремонта здание будет соответствовать требованиям и нормам.

«Здесь будут предусмотрены палаты для пациентов с кишечными инфекциями, воздушно-капельными, и отдельные боксы для пациентов с особо контагиозными инфекциями. Появится санпропускник для врачей. Очень надеемся, что к концу этого года основные работы будут завершены», - добавил он.

Сейчас инфекционное отделение находится на первом этаже 11-этажного корпуса стационара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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