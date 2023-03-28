Подмосковье 28 марта 2023, 21:14 Воробьев передал медикам Подмосковья 14 автомобилей скорой помощи Губернатор Подмосковья Воробьев передал водителям 14 машин скорой медицинской помощи Автор фото: Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области

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Новые автомобили скорой медицинской помощи получили врачи Подмосковья. Ключи водителям передал губернатор Московской области Андрей Воробьев. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

Новое здание построили всего за четыре месяца в рамках госпрограммы развития медицинской инфраструктуры «Здоровье Подмосковья».

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«Сегодня у нас очень приятная миссия — вручить машины скорой помощи — их 14. Стараемся автомобили покупать, обновляем парк. У нас до ковида было на ходу порядка 700, сейчас тысяча. Знаю, что вы много помогаете людям. Хочу поблагодарить вас за работу, за вовлеченность, — обратился к водителям Андрей Воробьев.

Новые машины скорой помощи отправились в городские округа Можайский, Волоколамск, Истра, Лобня, Дубна, Сергиево-Посадский, Королев, Ликино-Дулево, Шатура, Егорьевск, Раменский, Домодедово и Чехов.

Подстанция в Солнечногорске также получила свой транспорт.

«Новая машина хорошо оборудована, качественная. Это важно, ведь в день выезжаем по 10−15 раз, бывает, что доходит и до 20, — сказал водитель Солнечногорской подстанции СМП Николай Кусакин.

Губернатор отметил, что новое помещение для врачей очень современное и должно понравиться всем. На первом этаже находятся комнаты для посетителей, водителей, склад для хранения медикаментов, зона отдыха комнаты персонала и автомойка. Второй этаж отвели под прием пациентов и места отдыха для врачей.

Раньше станция скорой помощи Солнечногорска располагалась в здании 1953 года, которое уже никак не подходило под современные стандарты.

«В новой подстанции (она очень красивая, уютная, комфортная) рабочие места хорошо оборудованы, много воздуха», — рассказала диспетчер Мария Богданова.

Также на территории есть небольшая спортивная площадка, крытая парковка для медицинских машин, а также места для автомобилей сотрудников и посетителей.

На подстанции работают 11 врачей, 50 фельдшеров, 11 медицинских сестер и братьев, а также 39 водителей скорой. Почти половина сотрудников получают специальную подмосковную выплату за аренду жилья, двое подали документы для программы «Социальная ипотека», один фельдшер стал участником программы «Земский доктор». Кроме того, из бюджета округа 44 медработникам ежемесячно компенсируют проезд, трое сотрудников подали заявки на получение земельных участков в безвозмездное пользование.

Всего на территории Солнечногорска работают 15 бригад скорой медицинской помощи, которые обслуживают 150 тысяч человек. Всего в распоряжении местных медиков 18 машин. После передачи еще одной губернатором потребность в обновлении автопарка закрыли.