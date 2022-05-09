Взявшая под опеку мальчика из ДНР семья из Подмосковья отметила День Победы

День Победы для семьи Кафановых из городского округа Луховицы стал домашним праздником. В большой дом съехались уже выросшие родные и приемные дети, чтобы провести время с родителями Еленой и Игорем, а также их новыми воспитанниками. Один из них появился в семье совсем недавно. Это 13-летний мальчик, эвакуированный из детского дома города Амвросиевка Донецкой Народной Республики.

Глава семьи Игорь Кафанов заявил, что День Победы в этом году посвятят памяти отцов и дедов, которые внесли неоценимый вклад в будущее.

Главным местом в доме стал портрет отца Елены Кафановой — Василия Ивановича Янина. С этим снимком семья неоднократно принимала участие в акции «Бессмертный полк».

«Во время Великой Отечественной войны папа служил пограничником на Восточном фронте с 1939 по 1946 год и живым вернулся домой. Как раз вчера я рассказывала детям военные истории, которыми со мной делился отец», — рассказала женщина.

Спокойным праздник для большой семьи все же не стал. Новый воспитанник вместе с другими детьми обсуждал предстоящую экскурсию на теплоходе. Отплытие запланировано на утро вторника с Речного вокзала, а это значит, что первой электричкой нужно отправляться в Москву. Для мальчика из ДНР это первая поездка по России с новой семьей.

Подросток вместе с еще 27 детьми-сиротами приехал в Подмосковье из Донецкой Народной Республики. Всех прибывших очень быстро устроили в новые семьи. С проверкой, как устроился мальчик, к Кафановым приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. С собой он привез велосипед, который передал мальчику. Глава региона подчеркнул, что теперь волноваться школьнику не нужно. Рядом с ним навсегда останутся надежные люди.

Гуманитарную акцию по устройству детей-сирот из Донбасса в семьи организовали в Подмосковье по инициативе губернатора. Все будущие родители прошли обучение в одном из 30 специальных центров. Там за приемными родителями наблюдали эксперты, которые оценивали их поведение и готовность к приему нового ребенка.