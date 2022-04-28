Воробьев объяснил, как работает программа поиска семей для детей из Донбасса

Московская область начала реализацию важного гуманитарного проекта по поиску новых семей для детей Донбасса, которые потеряли своих родных. Взять опеку над ребенком можно только с соответствующей подготовкой, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Можно написать мне на почту andreyvorobiev@mosreg.ru, она везде есть, или позвонить по телефону 122 и все консультации получить. Прежде чем взять опеку над ребенком, ты должен пройти обучение. Мы должны быть уверены, что семья готова», — подчеркнул губернатор.

Для этого, по его словам, в Подмосковье работают 30 центров, где семьи проходят адаптацию, специалисты могут понаблюдать, как люди ведут себя в разных ситуациях, оценить их мотивацию, желание помочь ребенку, который приедет из Донбасса. Только после того, как есть уверенность в том, что семья готова к такому важному шагу, ее включат в соответствующий перечень.

«У нас нет детских домов, у нас есть очередь из приемных семей. Факт. Другое дело, что, к сожалению, не только из-за гибели родителей, есть и разные другие случаи, когда приводят детей в семейные центры. Это порядка 800 человек. И мы находим всем семьи. В семейный центр ребенок попадает, чтобы взять время и подобрать семью», — пояснил губернатор Московской области.

Такая большая работа возможна благодаря государственной программе, которая предполагает методическую и финансовую поддержку. В бюджет Московской области на эти цели закладывают 12 миллиардов рублей, чтобы дети могли найти семью, жить нормальной полноценной жизнью, развивать свои таланты, учиться, подчеркнул Воробьев.

«Мы первых детишек приняли с Донбасса. Это сироты, которые потеряли родителей. Жить там сейчас предельно тяжело и взрослому, и особенно детям. Мы первые 27 ребятишек взяли в приемные семьи. Был трогательный момент со слезами счастья. И дети ждали, и те кто их ждал в приемные семьи, счастливы. Мы сопровождаем эту программу», — добавил глава Подмосковья.

Семьи, которые взяли детей из ДНР и ЛНР, навещают главы городских округов, чтобы быть в курсе, какие есть возможные проблемы или насущные вопросы. Люди, которые взяли ребят под временную опеку, получают серьезную финансовую поддержку.

«Все это имеет значение, мы имеем порядка 100-120 семей, которые дальше готовы принимать детей. Эта программа будет продолжена, мы ведем ее вместе с представителем президента по защите детей. Я благодарен этому институту, который позволяет нам вместе добиваться результата», — сказал Воробьев.