«Спасибо за вашу доброту». Воробьев поблагодарил семью, взявшую под опеку мальчика из ДНР

В большом частном доме в городском округе Луховицы живет семья Кафановых, где воспитываются шесть приемных детей, один из них появился там только в минувшую пятницу. Это эвакуированный из Донецкой Народной Республики 13-летний мальчик. Проведать ребенка и пообщаться с его родителями приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона приехал не с пустыми руками. С собой он привез велосипед, который передал мальчику.

«Скоростной? Справишься? Пока без мотора», — пошутил Андрей Воробьев. Мальчик подарку обрадовался, но немного смутился такому всеобщему вниманию. Губернатор отметил, что прекрасно понимает подростка, который еще не успел привыкнуть к новой обстановке.

«Человек так устроен, когда новые условия, новые события, ему нужно время, чтобы адаптироваться», — отметил глава Подмосковья. Он обратился к мальчику, чтобы он не беспокоился. С ним рядом теперь надежные люди, а значит, все будет хорошо.

Приехавший из Донбасса подросток признался, что у него есть мечта стать тренером по футболу. Спортом он занимается с восьми лет. Играет на позициях нападающего и защитника. Приемные родители уже начали искать для него спортивную секцию, где он сможет раскрыться в полной мере.

Чаепитие с главой региона семья устроила в саду на свежем воздухе. Все собрались за большим столом.

«Хочу поблагодарить вас за гостеприимство. Очень приятно в кругу детей находиться, которых вы объединили. Большое спасибо за вашу доброту», — обратился к собравшимся Андрей Воробьев.

Мать детей Елена Кафанова показала губернатору фотографии с летнего отдыха. Она отметила, что все лето семья проводит на природе.

«Мы и мастер-классы устраиваем, и на байдарках. Это мы выезжали в Тульскую область. Даже устраиваем им специальные такие спортивные полосы препятствий — детям нравится», — поделилась она.

У семьи Кафановых большое хозяйство, с собственными курами, козой и пасекой, с которым помогают все приемные дети.

Мальчик из Донбасса приехал вместе 27 детьми-сиротами из Донецкой Народной Республики в Подмосковье на минувшей неделе. Всех их устроили в приемные семьи. Все родители прошли подготовку в специальных центрах, которые работают в регионе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что всего таких центров 30. Там за будущими приемными родителями наблюдают специалисты. Оценивают их поведение, мотивацию и готовность взять приемного ребенка, которому нужна помощь. Если все пройдет успешно, то семью включат в перечень. Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье больше нет детских домов, а есть очередь из желающих принять ребенка. Поэтому всех оставшихся без попечения взрослых быстро устраивают в подходящую семью