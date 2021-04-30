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    30 апреля 2021, 16:40

    Вывоз мусора усилят в Подмосковье на майских праздниках по поручению губернатора

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковные региональные операторы, отвечающие за вывоз отходов, перейдут на усиленный график работы во время майских праздников. В эти дни жители оставляют, как правило, в несколько раз больше мусора.

    Вывоз мусора усилят в Подмосковье на майских праздниках по поручению губернатора

    Губернатор Андрей Воробьев поручил не допустить срывов в вывозе отходов и усилить работу региональных операторов. Это отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

    Традиционно в майские выходные дни объемы отходов значительно возрастают. Региональным операторам поставили задачу усилить все свои мощности

    Антон Велиховский.

    Для этого в регионе установят дополнительные контейнеры и подготовят резервную технику.

    Если жители заметят, что региональные операторы не следуют рабочим графикам, они смогут обратиться на горячие линии, указанные на сайтах этих компаний.

    Весь собранный мусор направят в КПО. Благодаря их работе с 2019 года на вторичную переработку поступило 2,9 миллиона тонн отходов.