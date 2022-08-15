Выставку в музее-заповеднике Сергиева Посада посвятили 200-летию архимандрита Леонида

Выставка «Вернувшиеся из забвения» откроется в Сергиево-Посадском музее-заповеднике 17 августа. На ней представят собрание подлинных предметов Козельской Введенской Оптиной пустыни. Экспозицию посвятили 200-летию архимандрита Леонида.

Посетители увидят на выставке свыше 90 произведений XIX–XX веков из музея-заповедника. Это иконы, графика, архитектурные проекты, фотографии, богослужебные облачения и другие уникальные предметы.

Архимандрит Леонид начал духовное и профессиональное ученое возрастание в Оптиной пустыни. Последние годы его жизни были тесно связаны со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой — он был ее наместником с 1877 по 1891 год.

Выставка будет работать до 20 ноября в восточном корпусе музейного комплекса «Конный двор».

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