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    15 августа 2022, 16:51

    Выставку в музее-заповеднике Сергиева Посада посвятили 200-летию архимандрита Леонида

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Выставка «Вернувшиеся из забвения» откроется в Сергиево-Посадском музее-заповеднике 17 августа. На ней представят собрание подлинных предметов Козельской Введенской Оптиной пустыни. Экспозицию посвятили 200-летию архимандрита Леонида.

    Выставку в музее-заповеднике Сергиева Посада посвятили 200-летию архимандрита Леонида | Изображение 1

    Посетители увидят на выставке свыше 90 произведений XIX–XX веков из музея-заповедника. Это иконы, графика, архитектурные проекты, фотографии, богослужебные облачения и другие уникальные предметы.

    Архимандрит Леонид начал духовное и профессиональное ученое возрастание в Оптиной пустыни. Последние годы его жизни были тесно связаны со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой — он был ее наместником с 1877 по 1891 год.

    Выставка будет работать до 20 ноября в восточном корпусе музейного комплекса «Конный двор».

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