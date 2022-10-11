Выставка осенних поделок прошла в школьном лесничестве в Наро-Фоминске | 360°

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Выставка осенних поделок прошла в школьном лесничестве в Наро-Фоминске

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Выставка осенних поделок прошла в школьном лесничестве «Муравейник» в Наро-Фоминске. Дети использовали для творчества природные материалы — листья, мох, семечки, желуди, шишки, цветы и ветки деревьев.

«Муравейник» работает на базе Веселевской средней школы. Вместе с сотрудниками лесничества округа ученики подготовили выставку «Фантазии осеннего леса».

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«На выставке представлено множество детских работ, и ни одна не имеет аналогов. Креативность авторов и самой природы безгранична», — отметил старший участковый лесничий Юрий Бурлаков.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приеме 53 сирот из Донбасса. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

Наро-Фоминск

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