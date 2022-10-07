«Сделаем так, чтобы у них была семья». Андрей Воробьев — о приеме 53 сирот из Донбасса в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 16:42 Поделиться Telegram

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Viber «Сделаем так, чтобы у них была семья». Андрей Воробьев — о приеме 53 сирот из Донбасса в Подмосковье Губернатор Воробьев: Подмосковье приняло еще 53 сирот из Донбасса

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Подмосковье приняло еще 53 сирот из Донбасса — ребят в возрасте от девяти месяцев до шести лет. Их встретили губернатор Андрей Воробьев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

Сирот разместят в семейных центрах Подмосковья — они современные и обустроенные. Там дети смогут пройти адаптацию к новой жизни.

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«Мы стараемся максимально помогать всем, кто защищает детей. У нас уже 800 детишек из Донбасса проживают в Подмосковье, а 30 из них — уже в семьях. И вот еще 50», — отметил Андрей Воробьев.

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С ними будут работать профессионалы, которые подберут детям любящих приемных родителей, способных подарить тепло и окружить заботой.

Мы с Марией Алексеевной сделаем так, чтобы у них тоже был свой дом, была своя семья Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал, что дети нуждаются в семейном очаге и они его получат.

«Важно, чтобы у детей было нормальное детство. И, конечно, Андрей Юрьевич в очередной раз поддержал и взял всех детей в Московскую область. Это, конечно, невероятно», — отметила Мария Львова-Белова.

Сегодня, 7 октября, в Подмосковье доставили 53 ребенка из детских домов Донецка и Макеевки. У ребят нет родителей, и теперь Московская область позаботится об устройстве в семьи.

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