Подмосковье 05 мая 2023, 09:33 Выставка о жизни Иосифа Кобзона открылась в Подмосковье

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Глава Минкультуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов открыл выставку, посвященную жизни и творчеству народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Она заработала в селе Успенское под Одинцовым.

По словам министра, культурно-досуговый центр, где открыли выставку, получил имя артиста в сентябре прошлого года по решению губернатора Андрея Воробьева. Там открылся музей, связанный с жизнью и творчеством Кобзона, который родился в округе.

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«Сегодня, в этом современном центре много молодёжи, детей и подростков, которые занимаются творчеством в различных кружках и секциях. Уверен, из этих стен выйдут будущие артисты, вокалисты, профессионалы сферы культуры и искусства», — отметил глава министерства.

На выставке представили книги, фотографии, диски, костюмы, награды и другие вещи певца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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