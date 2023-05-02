Важное 02 мая 2023, 15:36 Воробьев: одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году Воробьев назвал срок открытия в Лобне одной из самых крупных школ Подмосковья

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Одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне осенью 2024 года, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников. К тому же сроку достроят современный детский сад в северной части микрорайона Катюшки.

Школа — масштабная и долгожданная. Она сможет разгрузить существующие образовательные центры Лобни, где дети учатся во вторую смену.

Проект школы для 2200 учеников в Лобне Проект школы для 2200 учеников в Лобне

«В Лобне накопилось достаточно большое количество вопросов. Сейчас мы находимся в одной из самых больших строящихся школ Московской области. У нас таких, где около двух тысяч мест, — порядка пяти. Все они самые современные», — отметил Андрей Воробьев.

Он добавил, что рядом со школой откроют детский сад, который примет сразу 330 воспитанников.

Застройщик построил дома, а школу, детские сады по какой-то причине строить не стал, что печально. Эту ошибку мы исправляем. Андрей Воробьев

Новые образовательные центры откроют для ребят уже в сентябре следующего года.

Какой будет школа?

В микрорайоне Катюшки, разделенном на южную и северную части, живут почти 15 тысяч человек. В одной стороне есть две школы, а во второй их нет. Ближайшая находятся почти в двух километрах от домов, и там дети занимаются во вторую смену.

Новая школа решит эту проблему. В ней разместят блок начальных классов для 800 ребят. Обустроят два спортивных зала, игровую комнату, спальни для групп продленного дня.

Вместе с тем будут основной и старший блоки школы, где тоже появятся спортивные и актовые кабинеты, библиотека и современное оснащение.

Кроме того, Андрей Воробьев сообщил, что по просьбам жителей проработают вопрос о том, чтобы неподалеку от школы появилось футбольное поле с подогревом.

Мы стараемся строить школы полного дня, чтобы во второй половине можно было заниматься различными кружками — и спортивными, и творчеством. Андрей Воробьев

Еще одна просьба, озвученная жителями, — включить школу № 5 в программу ремонта. Этот вопрос, по его словам, тоже обязательно рассмотрят.

Что обустроят в детском саду?

Новый детский сад в северной части микрорайона Катюшки сможет принять ребят со всего микрорайона и разгрузить существующие дошкольные центры.

Проект детского сада в микрорайоне Катюшки в Лобне Проект детского сада в микрорайоне Катюшки в Лобне

Его откроют к сентябрю 2024 года. Детский сад возвысится на три этажа, внутри разместят 14 групп для воспитанников в возрасте от 1,5 до семи лет.

Для ребят обустроят физкультурный и музыкальный залы, столовую, кабинет врача, а во внутреннем дворике установят теневые навесы, игровые и спортивные площадки.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Лобне сделают прорыв по благоустройству парков.

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