Подмосковье 30 марта 2023, 11:17 Выставка о поэтах Клычкове и Есенине началась в Талдоме с. Есенин и С. Клычков / Фото из архива г.о. Талдом

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Архивный отдел администрации Талдома подготовил выставку «Два Сергея, два друга — метель да вьюга» посвященную поэтам Клычкову и Есенину. На ней представят документы, связанные с жизнью литераторов.

«Мы собрали архивные документы, которые рассказывают интересные факты о жизни поэтов, их знакомстве и дружбе. И чтобы посмотреть выставку могли все жители Подмосковья, мы создали ее цифровую версию», — отметила начальник отдела Людмила Ушакова.

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В ведомстве добавили, что, несмотря на изменения в стране и мире, творчество поэтов не потеряло актуальности и помогает находить решение социальных, моральных и экономических проблем.

Как рассказали в Мингосуправлении региона, ознакомиться с выставкой можно в помещении архивного отдела на Красноармейской улице в будние дни до конца года. В дистанционном формате она доступна на сайте администрации округа.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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