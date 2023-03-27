Подмосковье 27 марта 2023, 13:47 «Четкий алгоритм». Подмосковье откроет сезон благоустройства и подготовки к лету 1 апреля Вице-губернатор Хромушин: сезон благоустройства в Подмосковье начнется 1 апреля

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Весеннее благоустройство начинается в Подмосковье. До 1 апреля проверят исправность коммунальной техники для уборки, а с начала месяца приступят к подготовке дворов к летнему сезону. Об этом сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

В Московской области начинается большая программа подготовки территорий к лету. Она охватит 15 тысяч дворов, 18 тысяч детских площадок, 2,7 тысячи парков и общественных территорий.

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«У нас четкий алгоритм — до 1 апреля подготовить технику под летний сезон. Это переоборудование, а также разработка новых маршрутов на летнюю уборку», — рассказал Хромушин.

Он подчеркнул, что есть все необходимые ресурсы для весенней уборки, — это почти пять тысяч машин.

С 1 апреля по нашему стандарту необходимо начать сдачу дворов к летнему периоду. Набор мероприятий простой и понятный. Евгений Хромушин

Он призвал глав городских округов Подмосковья приложить максимум усилий, чтобы в этом году в рейтинге по уборке территорий не было «красной зоны», то есть отстающих муниципалитетов.

«Есть месяц, за который все дворы нужно привести в порядок», — заключил Хромушин.

Особое внимание традиционно уделяют устранению подтоплений. Последний снегопад в Московской области прошел 16 марта.

«Неубранный снег формирует тему локальных подтоплений. В „красной зоне“ по устранению подтоплений — Дубна, Зарайск, Истра, Домодедово, Ступино, Дмитров, Шатура, Талдом, а также Богородский округ, Серпухов. Всего за выходные было почти три тысячи подтоплений, 2,9 тысячи — устранено», — сообщил вице-губернатор.

Он подытожил, что по закону сроки весеннего благоустройства в Подмосковье определены с 1 по 30 апреля. На каждой конкретной территории даты корректируют, исходя из погодных условий.

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