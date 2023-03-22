Подмосковье 22 марта 2023, 12:59 Выставка летательных аппаратов, лекции и показательные полеты пройдут на фестивале «НЕБО» в Подмосковье в мае

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Фестиваль «НЕБО: теория и практика» пройдет в Подмосковье 27 и 28 мая. На нем гости смогут увидеть уникальные самолеты и вертолеты, увидеть показательные полеты и соревнования парашютистов.

Фестиваль направлен на развитие авиации в регионе. На нем будут освещать передовой опыт компаний, которые работают в этой отрасли. Гостям представят наземные экспозиции с уникальными самолетами и дронами, проведут выступления лучших пилотажных групп, а также соревнования по вертолетному и парашютному спорту, лекции и другие мероприятия.

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Организаторы подготовят гонки дронов, большую детскую площадку, открытые уроки, экскурсии, а также фуд-зону для пикников. На выставке представят последние разработки российской авиации, музейные и частные экспонаты. Среди них – самолеты, вертолеты, планеры БПЛА и многое другое.

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Гости фестиваля смогут пообщаться с космическими специалистами и инженерами, узнать новое об астрономии, познакомиться с моделями ракет и посмотреть в телескоп.

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